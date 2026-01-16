В Оренбурге застройщики будут платить инфраструктурный сбор на соцобъекты

В Оренбурге запустили новый механизм взаимодействия с застройщиками — инфраструктурный сбор. Он предполагает целевой взнос инвесторов в бюджет региона для финансирования строительства в новых жилых кварталах социальных объектов, таких как школы и детские сады. Об этом сообщают власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Лисицын, Коммерсантъ Фото: Евгений Лисицын, Коммерсантъ

Инструмент был введен в дополнение к механизму комплексного развития территорий (КРТ), при котором застройщики самостоятельно возводят необходимые объекты. В рамках КРТ также могут быть установлены иные обязательства, включая передачу жилья детям-сиротам.

Согласно договору, инвестор ЖК «Европа-Азия» передаст часть квартир в новых домах детям-сиротам. Министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Мария Стручкова отметила, что новые подходы позволяют найти баланс между развитием жилой застройки с потребностями населения.

Георгий Портнов