Врачи спасли екатеринбуржца с огнестрельным ранением в сердце

Врачи екатеринбургской больницы №23 спасли свердловчанина с огнестрельным ранением сердца. Как сообщили в региональном минздраве, во время операции сердце пациента дважды останавливалось. В общей сложности он провел в состоянии клинической смерти 38 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

Пострадавшего доставили в больницу с проникающими ранениями грудной клетки и повреждением сердца. В приемном отделении дежурная бригада обработала раны и извлекла две пули. «Проведенная компьютерная томография показала наличие третьей пули в грудной клетке, перелом четвертого ребра, скопление крови в сердечной сумке-перикарде, гемопневмоторакс и контузию легкого»,— говорится в сообщении.

Пациента экстренно перевели в операционную. В ходе двухчасовой операции хирурги вскрыли грудную клетку, извлекли пулю и ушили рану сердца. В процессе вмешательства сердце останавливалось дважды —первая остановка длилась 21 минуту, вторая — 17 минут. «Хирурги руками в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться»,—добавили в минздраве.

Чтобы восполнить кровопотерю, пациенту перелили около 1,5 л донорской крови. Он находился на искусственной вентиляции легких в реанимации 9 дней. После стабилизации состояния мужчину перевели в отделение неотложной хирургии, где медики продолжали наблюдать за его восстановлением. В общей сложности пациент провел в больнице почти месяц. В настоящее время он проходит реабилитацию.

Полина Бабинцева