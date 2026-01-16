В Оренбуржье прокуратура требует конфисковать 4,8 млн рублей у экс-замначальника автодорожного надзора

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев в судебном порядке потребовал обратить в доход государства свыше 4,8 млн руб. бывшего заместителя начальника автодорожного надзора по Оренбургской области МТУ Ространснадзора по ПФО и его жены. Об этом сообщает прокуратура региона. Исковое заявление находится на рассмотрении в Оренбургском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установило, что бывший заместитель начальника автодорожного надзора вместе с супругой приобрели жилой дом площадью более 250 кв. м, земельный участок площадью 7720 кв. м и дорогостоящий автомобиль «БМВ Х7» с 2021 по 2024 гг. Размер полученных доходов за этот период не соответствует расходам, понесенным на приобретение автомобиля и недвижимости.

Руфия Кутляева