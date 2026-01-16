Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 5,7% в 2025 году
На Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2025 году до 472,1 тыс. увеличилось количество перевезенных контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — на 5,7% больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе СвЖД. Было отправлено 247,7 тыс. контейнеров во внутреннем сообщении (-5,4%) и 224,4 тыс. — в экспортном (+21,6%).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Общее количество груженых контейнеров ДФЭ выросло на 4,2% и составило 342,6 тыс. При этом объем перевезенных грузов достиг 6,1 млн тонн (+3,5%). Наибольший рост зафиксирован в перевозке следующих материалов:
- химикаты и сода — 120,7 тыс. ДФЭ (-3,9% к 2024 году);
- химические и минеральные удобрения — 38,9 тыс. (рост в два раза);
- лесные грузы — 33,3 тыс. (+2,1%);
- нефть и нефтепродукты — 31,5 тыс. (-14,6%);
- бумага — 27,4 тыс. (+6,6%);
- черные металлы — 18,7 тыс. (+10,5%).
Кроме того, был отмечен рост в перевозках в контейнерах ДФЭ цветных металлов, зерна, строительных грузов, продовольственных товаров, метизов. Снижение показали огнеупоры и продукты перемола.
За год по всей сети РЖД было перевезено 7 млн 560,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году.