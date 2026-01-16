ФСБ обвинила начальницу отделения почты Удмуртии в неправомерном изменении ЕАИС

ФСБ пресекла деятельность начальницы одного из отделений «Почты России» в Удмуртии, которая изменяла данные Единой автоматизированный системы (ЕАИС), чтобы скрыть недостачу 1 млн руб. денежных средств в кассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения (ст. 274.1 УК). По статье предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.