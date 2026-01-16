Зарплата шаурмистов в Челябинской области выросла на 38% за год

В 2025 году средняя предлагаемая зарплата шаурмистов в Челябинской области составила 84,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2024-м на 38%. Об этом сообщает «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Больше всего такие специалисты могут зарабатывать в Москве. В столице им готовы платить 113,5 тыс. руб., что на 29% выше показателя 2024 года. Далее по величине жалованья идет Московская область, где в среднем изготовителям шаурмы предлагают 104,9 тыс. руб. (+24%). Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с зарплатой 96,1 тыс. руб. (+13%).

При этом по стране растет и сам спрос на поваров, которые готовят шаурму. В 2025 году количество вакансий в сфере общепита больше всего увеличилось во Владимирской области (+87%), Красноярском (+85%) и Алтайском (+81%) краях.

Виталина Ярховска