Скончался профессор пермского политеха

В минувшую среду ушел из жизни профессор горно-нефтяного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Флаас.

Как сообщает пресс-служба вуза, доктору геолого-минералогических наук было 90 лет. Господин Флаас родился 12 января 1936 года в поселке Юг, в 1959 году получил высшее образование по специальности «Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых», затем работал геологом.

В 1972 году Александр Флаас начал работать в пермском политехе на должности старшего научного сотрудника кафедры геологии. В 1975 году защитил кандидатскую, а в 1993-м докторскую диссертацию. В 1995 году ему присвоено звание профессора. Господин Флаас — автор 80 научных статей, двух монографий а также ряда учебных пособий. В 2006 году ученому было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».