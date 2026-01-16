Компаниям братьев Магомедовых запретили судиться со «Сбером» на Кипре

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России запретил Omirico Ltd (Кипр) и Torresant Industry Ltd (Британские Виргинские острова) судиться со Сбербанком на Кипре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на судебные материалы. Долями в компаниях владеют основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов. В 2022 году их признали виновными в хищении 11 млрд руб. при исполнении госконтрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зиявудин Магомедов (в центре)

В заявлении Генпрокуратуры отмечается, что Зиявудин Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» в августе 2023 года. Он хотел взыскать с компаний более $170 млн убытков в Окружном суде Никосии на Кипре. На счетах Сбербанка находится более $150 млн, которые Зиявудин и Магомед Магомедовы приобрели коррупционным путем. Эти средства суд обратил в доход России, уточнил «Интерфакс».

В исках Генпрокуратура поясняла, что судебная система Кипра не сможет справедливо вести дело по иску братьев Магомедовых. Рассмотрение спора в иностранном суде ставит заинтересованных лиц в преимущественное положение по сравнению со Сбербанком. В надзоре утверждают, что российскому банку не удастся защитить свои права и экономические интересы в условиях действующих санкций.

Братьев Магомедовых приговорили в декабре 2022 года: Зиявудин получил 19 лет, а Магомед — 18. Их обвинили в хищении при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Братья вину не признали. Через год Мосгорсуд сократил сроки наказания Магомедовым на полгода. К ним были удовлетворены иски на сумму более 3,6 млрд руб. У Зиявудина Магомедова конфискованы доли в ГК «Сумма» и компании Fesco.