В Перми врачи стали лидерами по уровню зарплаты в январе

В январе 2026 года в Перми наиболее высокие зарплатные предложения работодатели сделали врачам стоматологам-ортопедам (от 400 тыс. руб.), директорам магазинов (100–150 тыс. руб.) и руководителям отдела оценки (от 100 тыс. руб.). Об этом свидетельствует исследование SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В топ-5 самой высокой заработной платы за текущий месяц вошли старший электромонтер — им предлагается от 95,5 тыс. руб., а также врачи ультразвуковой диагностики (от 90 тыс. руб.).

В лидерах рейтинга лучших предложений по стране — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT-технологиях, а также рабочих и водителей спецтранспорта.