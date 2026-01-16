«Ранги и должности коррупционеров значения не имеют»

С момента образования Следственного комитета России 15 января 2026 года исполнилось 15 лет. Функции расследования уголовных дел были выделены из прокуратуры в отдельный самостоятельный орган. О работе Нижегородского следственного управления СКР рассказал заместитель руководителя Александр Дыньков.

Замруководителя СУ СКР по Нижегородской области Александр Дыньков

Фото: СУ СКР по Нижегородской области



— Александр Александрович, как за 15 лет изменилась работа органов следствия? На ваш взгляд, насколько оправданным в 2011 году было решение о таком разделении ведомств?

— Эта дата — не просто юбилей ведомства, это рубеж, позволяющий увидеть пройденный путь, оценить сделанное и посмотреть в будущее. Чтобы понять значение этой даты, важно оглянуться туда, где начиналась история российского следствия.

В 1713 году Петр I издал именной указ о создании в России следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Это был первый государственный орган, наделенный полномочиями по проведению предварительного следствия и напрямую подчиненный главе Российской империи. С этого момента берет начало историческая линия, соединяющая прошлое с настоящим и определяющая основу современного следствия — независимость, объективность и служение закону.

Новый этап в развитии системы наступил в 2007 году, когда был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством, а из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. Это стало фундаментом будущей реформы. Ключевой поворот произошел 15 января 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Он вернул стране вневедомственную модель организации следствия. СКР стал самостоятельным госорганом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства, расследующим тяжкие и особо тяжкие преступления.

В целом реформу 2011 года можно считать оправданной и своевременной, поскольку она способствовала созданию более эффективной системы уголовного преследования, повысила независимость следствия и дала Следственному комитету большую самостоятельность в определении хода расследования уголовных дел.

Работа органов следствия, конечно, за 15 лет изменилась. За это время значительно вырос уровень подготовки следователей, что повысило качество и эффективность расследования преступлений. Активно внедряются цифровые системы учета, электронные базы данных, что несомненно помогает при расследовании уголовных дел различной категории.

В настоящее время новые технологии идут вперед, преступники применяют все более сложные способы совершения преступлений и сокрытия следов, однако следственные органы СК России в этом направлении не отстают, и в настоящее время российский следователь и следователь-криминалист вооружены новейшей криминалистической и специальной техникой для выявления следов и раскрытия самых запутанных преступлений.

Борьба с преступностью ведется на земле, на воде и в воздухе, для каждой стихии следователь вооружен специальной техникой.

За 15 лет Следственный комитет России стал профессиональным и независимым органом, способным качественно и оперативно расследовать самые сложные уголовные дела.

— Как в системе СКР выглядит нижегородское управление?

— Сегодня Следственное управление СКР по Нижегородской области включает 28 следственных отделов, среди которых четыре отдела по расследованию особо важных дел, девять отделов в Нижнем Новгороде и 15 городских и межрайонных следственных отделов.

С момента образования сотрудниками нижегородского СУ СКР рассмотрено свыше 169 тыс. сообщений о преступлениях. Возбуждено 43 тыс. уголовных дел, из них 17 тыс. о тяжких и особо тяжких преступлениях. Направлено в суд 28 тыс. уголовных дел. Общая сумма установленного в ходе расследований ущерба составила 24 трлн руб.

Потерпевшим возместили свыше 18 трлн руб., в целях обеспечительных мер наложен арест на имущество на сумму более 43 трлн руб. Если оглянуться назад, с уверенностью можно сказать, что создание СКР как отдельного ведомства было верным решением.

— Если говорить о Нижегородской области, какие основные виды преступлений сейчас расследуются СКР?

— Мы занимаемся расследованием наиболее тяжких и особо тяжких преступлений, определенных в Уголовно-процессуальном кодексе. В первую очередь это убийства и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и коррупционные преступления. Также в подследственность СКР входят тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, мошенничество, отмывание доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, преступления против половой неприкосновенности и свободы личности и, конечно, многие другие.

— В прошлом году в Нижегородской области начато расследование ряда коррупционных дел в отношении депутатов и чиновников. Многие слышали об уголовных делах в отношении бывшего вице-мэра Ильи Штокмана, первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова, бывшего управделами облправительства Юрия Бортникова, депутата Александра Парамонова и других. С чем связан рост таких расследований? Какие еще подобные дела уже расследуются?

— Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений деятельности. Следственный комитет и наше управление, в частности, реагируют на коррупционные преступления во всех сферах деятельности и независимо от ранга и должности коррупционера. Большинство коррупционных уголовных дел возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Оперативная разработка, проводимая до возбуждения уголовного дела, позволяет собрать материал, который ориентирует следователя в ситуации и дает ему основные направления по сбору и фиксации доказательств. Мы сейчас выстроили достаточно эффективное взаимодействие с подразделениями полиции и ФСБ. Это дает свои результаты.

Кроме уже названных случаев на стадии следствия находится дело бывшего начальника МКУ ГУММиД Андрея Левдикова. Он обвиняется в получении не менее 8 млн руб. за заключение двух муниципальных контрактов: по строительству автомобильной дороги и дорожному ремонту. Обвиняемый гарантировал подрядчику дальнейшую беспрепятственную приемку выполненных работ с последующей оплатой.

Также идет следствие по делу депутата Оренбургского городского совета Артема Сафиуллина. Он обвиняется в том, что с 2023-го по 2025 год совместно с иными лицами умышленно завысил фактическую стоимость оборудования и цену пусконаладочных работ не менее чем на 30 млн руб. Преступление было совершено при реконструкции очистных сооружений в селе Пурех ради хищения средств из бюджета Чкаловского округа.

Напомним, что в прошлом году было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева по факту хищения и растраты денежных средств Арзамасского приборостроительного завода на сумму более 62 млн руб. В декабре он был приговорен к шести годам колонии и штрафу в размере 1,8 млн руб.

— Все чаще можно услышать о преступлениях, связанных с исполнением госзаказа, в том числе и оборонного. В чем особенность таких преступлений и их расследования?

— Действительно, на территории Нижегородской области расположено большое количество исполнителей гособоронзаказа. В 2025 году следователями было направлено в суд 14 уголовных дел о преступлениях в данной сфере. В условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль сейчас выделяются значительные бюджетные средства. Поэтому особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Особенность заключается в том, что госзаказчиками выступают федеральные органы исполнительной власти, такие госкорпорации, как «Росатом» и «Роскосмос». Для работы с гособоронзаказом допускаются только уполномоченные банки, а расчеты осуществляются через отдельные спецсчета.

Перечнем Генеральной прокуратуры РФ предусмотрен список преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Например, если они наносят вред предприятиям и организациям, включенным в сводный реестр организаций ОПК, либо совершены в отношении их имущества. Даже невыплата заработной платы при условии выделения денежных средств по специализированным программам подпадает под данный перечень. Все это говорит о повышенной уголовно-правовой охране данных общественных отношений.

— В каких сферах экономики выявлено больше всего преступлений, связанных с коррупцией и должностными преступлениями? Почему именно эти сферы деятельности становятся наиболее коррумпированными?

— Если так можно выразиться, первенство здесь принадлежит правоприменительной сфере, промышленности, образованию и науке. За ними по количеству идут преступления в области организации торговли, питания, строительства, обслуживания и оказания услуг населению.

Почему эти сферы наиболее коррумпированные? В них задействовано большое количество людей, и часть недобросовестных с целью получения выгод используют взятки. Кроме того, в данные сферы вливается большой объем денежных средств. Соответственно кто-то просто желает отхватить лакомый кусочек, тем самым совершив хищение.

— Еще одно направление работы в последние годы — расследование преступлений террористической и экстремистской направленности. Сколько всего нижегородцев попали под уголовное преследование за поджоги административных зданий, релейных шкафов РЖД и прочих объектов?

— Расследование таких преступлений – это один из приоритетов нашей деятельности, обозначенных председателем СКР, и часть таких фактов расследуем именно мы. Конечно же, эту работу мы проводим совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. В 2025 году в следственное управление поступило 10 сообщений о преступлениях террористической направленности и 17 сообщений о фактах экстремизма. По всем были возбуждены уголовные дела. Часть из них уже расследована и направлена в суды.

— По вашим оценкам, чаще люди совершают такие преступления из идеологических соображений или под давлением мошенников, став жертвами обмана?

–– Основная масса таких преступлений совершается из идеологических соображений. Так, например, расследовалось уголовное дело в отношении жителя Выксы: 33-летний обвиняемый перечислил деньги на банковский счет мужчины, являющегося лидером запрещенного сообщества. Полученные средства использовались для обеспечения нужд и содержание других участников запрещенной экстремистской организации. Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

— Почему молодежь поддается на вербовку?

— В группе риска по вербовке к совершению террористических преступлений находится молодежь в возрасте от 14 лет. К сожалению, под влияние вербовщиков часто попадают молодые люди из благополучных семей. Безотказно работающими факторами являются личностная незрелость молодого человека, его ведомость, одиночество, отсутствие критического мышления и желание легко заработать деньги.

Мощным инструментом управления сознанием и поведением молодежи и подростков стали социальные сети. Вербовщики активно используют личную информацию пользователей, анализируют их отношение к различным проблемам, выявляют тех, кто лучше подходит для будущей вербовки. Зачастую подростки сначала становятся жертвами манипуляций, а потом объектами вербовки для проведения поджогов и саботажа.

Например, у нас расследовалось дело двух молодых людей 15 и 17 лет. По указаниям неизвестных они подожгли опоры сотовой связи в Нижнем Новгороде за обещанное им вознаграждение. Видеозапись поджога они направили своему куратору. Денег они не получили, но были задержаны по горячим следам. Уже через день им предъявили обвинение в совершении теракта. Приговора они дожидаются под стражей. Причем это вполне благополучные подростки, не состоящие на профилактических учетах. Один студент колледжа, второй — школьник.

Аналогичное расследование идет по двум подросткам, которые подожгли опору ЛЭП в поселке Тумботино. Их установили и задержали в тот же день. На допросах они показали, что кураторы связывались через мессенджер.

Хотелось бы еще раз обратиться к родителям всех подростков и напомнить, насколько важно следить с кем общаются в соцсетях их дети.

Записал Андрей Репин