На площадке «Дыбенко» ОЭЗ «Санкт-Петербург» смогут разместиться около 30 резидентов

На территории площадки «Дыбенко» Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург», которую планируют сформировать до 2030 года, смогут разместиться около 30 резидентов. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Развитие площадки рассчитано на 2026–2030 годы. С учетом близости к жилой застройке наиболее перспективным форматом Поляков назвал light industrial. Один из инновационных центров, который предполагается разместить на территории, будет иметь площадь около 62 тыс. кв. м.

Правительство города направило в Минэкономразвития РФ письмо о присоединении территории рядом со станцией метро «Улица Дыбенко» к ОЭЗ «Санкт-Петербург», и министерство поддержало предложение. Сейчас, по словам вице-губернатора, город прорабатывает имущественно-правовые вопросы, параллельно ведутся переговоры с компаниями из сфер ИТ, радио- и микроэлектроники.

В ОЭЗ Петербурга зарегистрированы 66 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 236 млрд рублей. ОЭЗ включает площадки «Нойдорф», «Новоорловская», «Парнас» и «Шушары».

Артемий Чулков