Суд приостановил взыскание 766 млн с Синергетика в пользу с дочери Богуславского

Суд по интеллектуальным правам приостановил исполнение решения о взыскании с ООО «Синергетик» (бренд Synergetic, Нижний Новгород) 766 млн руб. в пользу казанской предпринимательницы Карины Богуславской на время рассмотрения кассационной жалобы. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее Апелляционный суд признал требования госпожи Богуславской законными: нижегородская компания использовала обозначение «Я люблю свою семью» с изображением сердца, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим косметической компании Богуславских. Суд запретил «Синергетику» применять этот знак. Компания должна платить неустойку 250 тыс. руб. за каждое нарушение.

Карина Богуславская — казанская предпринимательница, дочь основателя АО «Нэфис Косметикс», одного из крупнейших производителей товаров повседневного спроса с предприятиями в Татарстане, включая Казань и Казанский жировой комбинат. Первоначально в иске она требовала 10,7 млрд руб., затем снизила сумму до 766 млн руб.

Анна Кайдалова