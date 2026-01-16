Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Самарской области создаст ГБУ «Контур» для развития Загородного парка

Правительство Самарской области подготовило проект постановления «О создании государственного бюджетного учреждения Самарской области “Контур”» для благоустройства и содержания Центрального парк культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк). Как указано на сайте областного правительства, проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. 

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Организация будет находиться в подчинении регионального министерства градостроительной политики. Предполагаемая штатная численность ГБУ СО «Контур» — 21 штатная единица.

В октябре 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил недовольство качеством управления парка и заявил, что он перейдет министерству градостроительной политики. «Поручений много моих личных, но никто ничего не делает. Это безобразие и халатность»,— отметил тогда глава региона. 

Загородный парк с 2010 года обслуживает ГБУ СО «Самаралес», подведомственное минприроды Самарской области. 

Сабрина Самедова