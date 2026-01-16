Правительство Самарской области создаст ГБУ «Контур» для развития Загородного парка

Правительство Самарской области подготовило проект постановления «О создании государственного бюджетного учреждения Самарской области “Контур”» для благоустройства и содержания Центрального парк культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк). Как указано на сайте областного правительства, проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Организация будет находиться в подчинении регионального министерства градостроительной политики. Предполагаемая штатная численность ГБУ СО «Контур» — 21 штатная единица.

В октябре 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил недовольство качеством управления парка и заявил, что он перейдет министерству градостроительной политики. «Поручений много моих личных, но никто ничего не делает. Это безобразие и халатность»,— отметил тогда глава региона.

Загородный парк с 2010 года обслуживает ГБУ СО «Самаралес», подведомственное минприроды Самарской области.

Сабрина Самедова