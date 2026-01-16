В Краснодаре возбуждено дело после падения наледи на мужчину

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю приступило к расследованию уголовного дела в связи с госпитализацией жителя Краснодара, получившего травму при падении наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает следствие.

Коммунальным службам вменяют в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент в центре Краснодара произошел 15 января. Мужчина, проходивший мимо многоэтажного дома, получил ушибы при падении льда с крыши и был доставлен в травматологическое отделение краевой больницы. По данным региональной прокуратуры, травмы не являются тяжелыми, пострадавший находится в сознании, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Анна Перова, Краснодар