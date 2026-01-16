В Белоруссии начали проверку вооруженных сил по поручению Лукашенко
В Белоруссии начали проверку вооруженных сил по распоряжению президента Александра Лукашенко. Комплексная проверка будет состоять из нескольких этапов, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В первую очередь проверят воинскую часть технического обеспечения, одну из крупнейших воинских частей ВС Белоруссии, где хранятся различные образцы бронетанкового вооружения, передает «БелТА».
Александр Лукашенко лично примет участие в ходе проверки. Александр Вольфович уточнил, что мероприятия проведут с учетом опыта российской специальной военной операции на Украине. Проверка, в частности, коснется вопросов охраны воинских частей и противодействия беспилотникам.
В ноябре 2025 года, напомнил Александр Вольфович, рабочая группа Государственного секретариата Совета безопасности и Комитета госконтроля также проводила проверку воинской части технического обеспечения части. В ходе назначенной проверки проверят план устранения недостатков, которые рабочая группа выявила в прошлом году.