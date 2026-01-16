ТАСС: сотрудника структуры «Росатома» Щербака подозревают в финансировании ВСУ

Следственные действия проводятся в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» (АСЭ; входит в «Росатом») Михаила Щербака. Его подозревают в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в госкорпорации.

«В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия,— рассказали агентству в «Росатоме».— Им оказывается необходимое содействие».

«Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона «Росатома». По информации на сайте АСЭ, Михаил Щербак занимает должность директора по капитальному строительству. До этого, уточняет Telegram-канал SHOT, он работал заместителем главы администрации города Сарова в Нижегородской области.