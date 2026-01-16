В Удмуртии сообщили о минировании 20 образовательных учреждений

В 20 образовательных учреждений в Удмуртии поступили сообщения о заложенной взрывчатке. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы не зарегистрировали экстренных ситуаций.

Сообщения о минировании пришли утром 16 января на электронную почту учреждений городов Ижевска, Воткинска, Сарапула, а также села Дебесы и поселка Игра. Экстренные и оперативные службы работают согласно регламенту.

Местное издание «Сусанин» писало, что угрозы взрыва поступили в филиал юридического института Российской правовой академии Минюста в Ижевске, а также в машиностроительный техникум им. С. Н. Борина. Студентов эвакуировали и отправили на дистанционное обучение, на вызов прибыли сотрудники Росгвардии.

Никита Черненко