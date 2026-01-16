Здания в составе ансамбля казарм Михайловского артиллерийского училища признали ОКН

Тринадцать строений в составе памятника «Казармы Михайловского артиллерийского училища» вошли в список объектов культурного наследия регионального значения. Распоряжение подписали в КГИОП.

В состав комплекса входят ансамбли «Жилой офицерский дом со службой и оградой» (1893-1897 годов), «Казармы со службой» (1893-1897 годов), «Караульня с оградой» (1893-1897 годов), а также «Манеж», «"Конский" лазарет», «Фуражный сарай», «Кузница», «Обозный сарай», «Сарай для артиллерии».

В начале 1890-х годов Михайловское артиллерийское училище в связи с планами по расширению штата приобрело эту территорию у дочери штабс-ротмистра Ольги Исаковой для строительства комплекса казарм. Специалисты Главного инженерного управления разрабатывали чертежи объектов.

На участке по Нижегородской улице и Ломанскому переулку в конце XIX века был возведен комплекс казарм в кирпичном стиле. Часть объектов в настоящее время занята как жилые дома, еще часть передана в безвозмездное пользование ФГК ВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия» Минобороны России.

