Исландия не оценила американский юмор

Кандидат на пост посла США в Исландии Билли Лонг пошутил, что вслед за присоединением к Америке Гренландии 52-м американским штатом станет Исландия. Это заявление, сделанное в разгар и без того нарастающей напряженности вокруг Арктики, вызвало негодование как исландских властей, так и местных жителей. Последние призвали назначить на должность посла другого кандидата.

Кандидат на пост посла США в Исландии Билли Лонг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О неудачной шутке бывшего конгрессмена Билли Лонга, предложенного президентом США Дональдом Трампом на пост посла в Исландии, 14 января сообщило издание Politico. «Вчера вечером в шутку сказал членам Конгресса, что Исландия станет 52-м штатом, а он — губернатором»,— говорилось в публикации.

Как известно, в США 50 штатов, однако, учитывая, что с началом нового года Дональд Трамп все активнее добивается присоединения Гренландии, под 51-м штатом Билли Лонг, судя по всему, имел в виду именно этот остров (хотя раньше чаще всего этот эпитет употреблялся самим Трампом в отношении Канады). К слову, как раз на днях в Конгресс США внесли законопроект под соответствующим названием: «Об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии».

На этом фоне и без того провокационное заявление Билли Лонга вызвало ожидаемое негодование. МИД Исландии изначально обратился в посольство США «для проверки достоверности предполагаемых комментариев». А исландские активисты запустили петицию с требованием к главе МИДа страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир отозвать кандидатуру Билли Лонга и утвердить на его место того, кто «проявит больше уважения к Исландии».

«Эти слова Билли Лонга, выдвинутого Дональдом Трампом на должность посла в Исландии, возможно, были сказаны неискренне, но они оскорбительны для Исландии и исландцев, которым пришлось бороться за свою свободу и которые всегда были друзьями Соединенных Штатов»,— говорится в петиции. К 16 января, спустя два дня после публикации, ее подписали свыше 4 тыс. человек.

Шумиха вокруг слов Билли Лонга вынудила его оправдываться и извиняться. «Ничего серьезного в этом не было. Я был с людьми, которых не видел три года, и они шутили по поводу того, что Джефф Лэндри станет губернатором Гренландии, и начали подтрунивать надо мной. Если кого-то это обидело, я приношу свои извинения»,— объяснил он 15 января изданию Arctic Today.

Однако это вовсе не сбило градус беспокойства в Исландии. Член входящей в правящую коалицию партии «Возрождение» Сигмар Гудмундссон обратил внимание, что подобные комментарии американских дипломатов и чиновников показывают отношение Соединенных Штатов к суверенитету маленьких государств.

«Мы должны понимать, что все аргументы в пользу безопасности, которые американцы приводят в отношении Гренландии, применимы и к Исландии. Речь идет о местоположении этих двух островов. Гренландия — стратегически важный остров, но Исландия тоже, поэтому мы должны учитывать все эти слова и все, что вписывается в этот контекст»,— обратил внимание депутат (цитата по MBL).

Дональд Трамп объяснял стремление присоединить Гренландию к США разными причинами, в том числе тем, что это ему «психологически необходимо для успеха». Но наиболее часто президент США повторял тезис об угрозе острову, исходящей от России и Китая, которые, по его словам, имеют серьезные притязания на этот остров. Существование подобной угрозы отрицают как сами эти страны, так и Дания, в чей состав входит Гренландия. Но президент Трамп уже дал понять, что намерен получить территорию так или иначе: путем покупки, референдума или даже с применением силы.

Издание Euractiv отмечает, что ужесточившаяся риторика Дональда Трампа вынуждает Исландию пересмотреть стратегию безопасности, в первую очередь — за счет сближения с Евросоюзом. Хотя Исландия входит в НАТО, страна, не имеющая собственной армии и опирающаяся в вопросах обороны только на союзников по альянсу, чувствует потребность в евроинтеграции.

«События в мировой политике показывают, что нам следует обратить внимание на то, что лучше всего подходит для укрепления нашей обороны и безопасности»,— заявила Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир на прошлой неделе. С этой целью весной в парламенте страны рассмотрят резолюцию о проведении референдума о вступлении страны в ЕС.

Лусине Баласян