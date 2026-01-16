В минувшем году Грузию посетили более полутора миллионов российских туристов

В 2025 году число россиян, посетивших Грузию в туристических целях, составило 1 579 764 человека, что на 11% больше показателя 2024 года. Об этом сообщает грузинский ресурс Business Media со ссылкой на Национальную администрацию туризма (НАТ) при правительстве Грузии.

На втором месте после РФ по числу туристов Турция — 1 248 881 визит. Это на 6,6% меньше, чем в 2024 году. На третьем месте Армения — 948 242 туристических визита — примерно столько же, что и годом ранее. Далее следует Израиль — 402 426 туристов, где рост по сравнению с предыдущим годом почти 30%.

Россияне — одна из немногих категорий туристов Грузии, которая показывает неуклонный рост за последние пять лет, после завершения COVID-пандемии, не только в процентном отношении с предыдущими годами, но и в абсолютных цифрах, неизменно оставаясь на первом месте.

В 2024 году Грузию посетили 1 405 990 туристов из РФ. Абсолютное их большинство прибывает в кавказскую страну воздушным транспортом, и лишь небольшая часть — через сухопутное КПП «Дариали» на так называемой Военно-Грузинской дороге.

В целом 2025 год оказался рекордным для Грузии за всю историю по числу туристических визитов: 5 521 866 человек, что на 8,4% больше, чем в 2024 году.

По словам главы НАТ Майи Омиадзе, росту числа туристов способствовала «целевая работа на стратегических рынках», в первую очередь «назначение множества новых прямых рейсов, в том числе из РФ».

Георгий Двали, Тбилиси