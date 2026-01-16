В Самарской области оборудуют 56 купелей на Крещение

В 2026 году в Самарской области будет подготовлено 56 купелей для празднования Крещения Господня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре по традиции крещенские купания организуют на Полевом спуске. В Тольятти оборудуют купель в парковом комплексе истории техники имени Сахарова на Южном шоссе, 137. В Сызрани можно будет окунуться на территории Подворья у Святого источника иконы Федоровской Божьей Матери в поселке Новокашпирский.

Возле купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медики. На Полевом спуске будут оборудованы теплые помещения для переодевания.

Георгий Портнов