Прокуратура проверит безопасность здания пермской школы

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку информации о неудовлетворительном техническом состоянии здания школы №109, расположенной на ул. Мира, 4. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее в интернет-пабликах появилась информация о закрытии учебного заведения из-за подвижек грунта под зданием с появлением трещин в стенах.

Прокуратура с привлечением специалистов проверит соблюдение градостроительного законодательства, а также даст оценку действиям ответственных лиц в части обеспечения безопасных условий обучения, соблюдения прав несовершеннолетних на образование.