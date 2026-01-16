обновлено 13:11
Прокуратура проверит безопасность здания пермской школы
Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку информации о неудовлетворительном техническом состоянии здания школы №109, расположенной на ул. Мира, 4. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: прокуратура Пермского края
Ранее в интернет-пабликах появилась информация о закрытии учебного заведения из-за подвижек грунта под зданием с появлением трещин в стенах.
Прокуратура с привлечением специалистов проверит соблюдение градостроительного законодательства, а также даст оценку действиям ответственных лиц в части обеспечения безопасных условий обучения, соблюдения прав несовершеннолетних на образование.