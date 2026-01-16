Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура проверит безопасность здания пермской школы

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку информации о неудовлетворительном техническом состоянии здания школы №109, расположенной на ул. Мира, 4. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Фото: прокуратура Пермского края

Ранее в интернет-пабликах появилась информация о закрытии учебного заведения из-за подвижек грунта под зданием с появлением трещин в стенах.  

Прокуратура с привлечением специалистов проверит соблюдение градостроительного законодательства, а также даст оценку действиям ответственных лиц в части обеспечения безопасных условий обучения, соблюдения прав несовершеннолетних на образование.