Уполномоченным операторам установили сроки

Белый дом доработал регламент работы с крупными импортерами: законопроект с поправками к закону «О таможенном регулировании» и к отдельным нормативным актам внесен в Госдуму. Поправки касаются порядка рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО). Таких импортеров, напомним, таможня относит к участникам торговли с низкой категорией риска.

Устанавливаются отсутствующие сейчас сроки рассмотрения заявлений на внесение изменений в реестр. Это 30 дней в случае изменения наименования УЭО и его ИНН; 70 — при изменении сведений о физлицах из государств—членов ЕАЭС, которые являются учредителями такой компании, ее руководителями, главными бухгалтерами, акционерами; 120 дней — при внесении изменений о сооружениях, помещениях, открытых площадках УЭО (длительность объясняется необходимостью в проведении выездных проверок). Отмечается, что на это время деятельность импортеров приостанавливаться не будет. Принять решение о рассмотрении таких заявлений или об отказе таможенный орган должен будет в течение пяти рабочих дней.

Еще одно нововведение: форму реорганизации УЭО, при которой из его состава выделяются одно или несколько юрлиц либо, напротив, присоединяются к нему, предлагается перестать считать основанием для исключения импортера из реестра.

Полина Попова