Как Камчатка переживает сильнейший за 30 лет снегопад: погибшие, режим ЧС и последствия
Из-за схода снега с крыш в столице Камчатки погибли два человека
В Петропавловске-Камчатском с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации. Властям города сложно справиться с последствиями снегопада. Он стал самым сильным за последние 30 лет. Что происходит в Петропавловске-Камчатском и других городах — по сообщениям властей, экстренных служб и местных жителей.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Последствия снегопада
- Погибли два человека. Их засыпало сошедшими с крыш снежными массами. Тело 60-летнего мужчины нашли у двухэтажного дома на улице Советской. Мужчина 62 лет погиб у частного дома в районе Сероглазка.
- Жители отдельных домов в микрорайонах «Горизонт», «Северо-Восток», «9-й километр», «6-й километр», «СРВ» оказались заблокированы в подъездах. Одни откопали выходы из подъездов сами, другие стали выходить на улицы через окна нижних этажей.
- В придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского были перебои с поставками продуктов питания — не было хлеба, молока, яиц, мяса, овощей, фруктов.
- Нарушена работа авиасообщения и общественного транспорта. На улицы вывели служебный автопарк полиции, два автозака Росгвардии.
- Сотрудникам скорой помощи в транспортировке пациентов помогают спасатели на снегоходах.
- В одних школах, техникумах и колледжах занятия отменены. Другие перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп.
Действия властей
- Мэрия Петропавловска-Камчатского призвала жителей не пускать детей на улицу. Сохраняется опасность падения снега с крыш.
- Хлебокомбинат, пекарни, молокозавод и птицефабрика работают без остановок, заявили в правительстве Камчатского края.
- «Возникающие сложности носят исключительно логистический характер и связаны с ограничениями проезда», — заявили в региональном правительстве.
- Водителей просят оставаться на связи. Автомобили могут мешать работе снегоуборочной техники.
Причины снегопада
- Сильнейший снегопад принес Охотоморский циклон. За 13-14 января выпало 52% месячной нормы осадков.
- Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском — до 133 см, в соседнем селе Сосновка — 163 см.
- 16 января циклон начал отступать. На выходные 17-18 января прогнозируются морозы.