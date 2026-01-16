Как Камчатка переживает сильнейший за 30 лет снегопад: погибшие, режим ЧС и последствия

В Петропавловске-Камчатском с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации. Властям города сложно справиться с последствиями снегопада. Он стал самым сильным за последние 30 лет. Что происходит в Петропавловске-Камчатском и других городах — по сообщениям властей, экстренных служб и местных жителей.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Последствия снегопада Погибли два человека. Их засыпало сошедшими с крыш снежными массами. Тело 60-летнего мужчины нашли у двухэтажного дома на улице Советской. Мужчина 62 лет погиб у частного дома в районе Сероглазка.

Жители отдельных домов в микрорайонах «Горизонт», «Северо-Восток», «9-й километр», «6-й километр», «СРВ» оказались заблокированы в подъездах. Одни откопали выходы из подъездов сами, другие стали выходить на улицы через окна нижних этажей.

В придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского были перебои с поставками продуктов питания — не было хлеба, молока, яиц, мяса, овощей, фруктов.

Нарушена работа авиасообщения и общественного транспорта. На улицы вывели служебный автопарк полиции, два автозака Росгвардии.

Сотрудникам скорой помощи в транспортировке пациентов помогают спасатели на снегоходах.

В одних школах, техникумах и колледжах занятия отменены. Другие перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп.

Действия властей Мэрия Петропавловска-Камчатского призвала жителей не пускать детей на улицу. Сохраняется опасность падения снега с крыш.

Хлебокомбинат, пекарни, молокозавод и птицефабрика работают без остановок, заявили в правительстве Камчатского края.

«Возникающие сложности носят исключительно логистический характер и связаны с ограничениями проезда», — заявили в региональном правительстве.

Водителей просят оставаться на связи. Автомобили могут мешать работе снегоуборочной техники.