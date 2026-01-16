В Перми СК устанавливает обстоятельства смерти адвоката

В следственном отделе по Ленинскому району СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту смерти 52-летнего адвоката Александра Дорофеева. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники. Согласно информации из некролога на сайте адвокатской палаты Пермского края, он ушел из жизни 7 января этого года. В этот же день прекращен его статус адвоката, который господин Дорофеев приобрел в 2021 году. Обстоятельства смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», тело Александра Дорофеева якобы было обнаружено в квартире, где проживал адвокат, ее дверь была закрыта. Они отмечают, что органы СКР проводят проверки по факту далеко не каждой «некриминальной» смерти. Например, для подтверждения версии о самоубийстве.

В адвокатской палате о господине Дорофееве отзываются как о грамотном и ответственном профессионале. Он пользовался высоким авторитетом и у коллег, и у доверителей.