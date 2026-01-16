Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тольятти с предпринимательницы взыскали в суде 40 млн рублей налогов

Центральный районный суд Тольятти по иску прокуратуры взыскал с предпринимательницы 40 млн руб. в бюджет Российской Федерации, сообщили в надзорном ведомстве. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 2014 по 2016 год учредитель общества с ограниченной ответственностью уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами»,— говорится в сообщении прокуратуры. 

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Сабрина Самедова