Уфимский университет открыл совместный институт с вузом из Китая

Министерство образования Китайской народной республики разрешило Университету Чанчжоу (провинция Цзянсу) создать совместный институт с Уфимским университетом науки и технологий (УУНиТ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Учреждение будет готовить молодых специалистов для реализации российско-китайских экономических проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития культурного диалога между народами двух стран.

Кроме того, с начала нового учебного года планируется запустить программы двойных дипломов бакалавриата по четырем естественнонаучным направлениям. Первый набор 240 студентов состоится только для китайских абитуриентов. Обучение будут вести как уфимские, так и чанчжоуские преподаватели.

Создание инстиута «является конкретной мерой, направленной на то, чтобы наш университет активно соответствовал основным национальным стратегиям и углублял всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией в новую эпоху. Это также конкретный пример реализации образовательной инициативы "Один пояс, один путь" и ответ на потребности провинции Цзянсу в построении сильной образовательной провинции путем "лидерства и подачи примера"»,— говорится в пресс-релизе Университета Чанчжоу.

Идэль Гумеров