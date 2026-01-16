В Оренбурге бывшего преподавателя университета признали виновной в получении взяток

Суд признал виновной бывшего преподавателя одного из университетов Оренбурга в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» (26 эпизодов) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (3 эпизода). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, обвиняемая занимала должность старшего преподавателя в университете. Она использовала предоставленные ей служебные и должностные полномочия с ноября 2018 года по июль 2023 года и получила от студентов взятки в виде денег за «совершение незаконных действий в интересах последних». Взятки давались за обеспечение успешной сдачи зачетов, экзаменов и защиты курсовых работ без фактической проверки знаний учебных дисциплин.

Общая сумма взяток составила свыше 1,8 млн руб.

Подсудимой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн руб., с лишением права заниматься преподавательской деятельностью пять лет. В доход государства также конфисковано более 1,8 млн руб.

Руфия Кутляева