Комментарий в Telegram довел 21-летнего калининградца до уголовного дела

В отношении 21-летнего жителя Калининграда возбудили уголовного дело по статье об экстремизме. Он оставил комментарий в Telegram-канале с призывами к насилию, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодой человек стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Следствие полагает, что его комментарий в Сети призывал к насилию в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. Ход его расследования находится на контроле в надзорном органе области.

Татьяна Титаева

