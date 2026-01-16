Перевозка грузов железнодорожным транспортом в Башкирии сократилась на 4%

По итогам 2025 года объем погрузки на железнодорожных станциях Куйбышевской железной дороги на территории Башкирии составил 21,9 млн тонн. Этот показатель на 4,1% ниже результатов позапрошлого года.

Как сообщает пресс-служба филиала РЖД, около 2,5 млн тонн грузов пришлось на строительные материалы. Увеличился объем перевозок промышленного сырья и формовочных материалов, химических и минеральных удобрений, зерна, жмыхов, сахара и метизов.

«Куйбышевская железная дорога продолжает обеспечивать своевременную доставку грузов, успешно справляясь с увеличением объемов перевозок»,— говорится в пресс-релизе.

Идэль Гумеров