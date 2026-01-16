В Таганроге из-за сильного снегопада работают 800 дворников

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о трудностях в работе городского транспорта из-за интенсивных снегопадов, которые начались накануне. Об этом она написала в своем telegram-канале.

По словам чиновницы, коммунальные службы развернули масштабные работы по очистке улиц и тротуаров во всех районах города. Для борьбы с последствиями непогоды привлекли 9 единиц спецтехники, дороги обработали пескосоляной смесью. На противогололедные мероприятия потратили около 200 тонн материалов.

Значительную часть работы выполнили вручную — 58 работников коммунальных предприятий очищали пешеходные зоны и остановки общественного транспорта. Мероприятия проходят во всех территориальных управлениях: Западном, Промышленном, Приморском, Северном и Центральном.

Камбулова подчеркнула, что управляющие компании и ТСЖ должны содержать придомовые территории. В их обязанности входит своевременная очистка дворов и площадок у подъездов, посыпка тротуаров песком, расчистка проездов, удаление сосулек, снега и наледи с крыш. Сейчас более 800 дворников заняты уборкой придомовых территорий.

Валентина Любашенко