Суд оштрафовал пермского экс-дилера за неправомерные действия при банкротстве

Арбитражный суд Пермского края привлек бывшего пермского дилера Сергея Шаклеина к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) и назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб. Это следует из информации, опубликованной на портале «Электронное правосудие». Ранее с таким требованием обратился прокурор города Добрянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шаклеин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин

Как следует из мотивированного решения по делу, прокурор указал на несоблюдение Сергеем Шаклеиным требований п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Было установлено, что с июля по ноябрь 2024 года господин Шаклеин не передавал в конкурсную массу денежные средства в размере, установленном законом. Это, в свою очередь, не позволило арбитражному управляющему в спорный период в полном объеме реализовать свои полномочия по удовлетворению требований кредиторов. Кроме того, запрашиваемые ранее сведения о банковских счетах не были предоставлены господином Шаклеиным в установленный срок.

Напомним, Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.