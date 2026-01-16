Петербурженка отсудила у коммунальщиков 300 тыс. рублей после падения на тротуаре

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск о взыскании с компенсации в пользу пенсионерки, поскользнувшейся и упавшей на тротуаре. Ответственной за уборку территории организации предписали выплатить женщине 300 тыс. рублей, сообщили в городской прокуратуре.

В январе 2024 года 65-летняя петербурженка упала тротуаре на Комендантской площади. Ведомство установило, что причиной падения стала ненадлежащая уборка отсественной организацией — АО «Коломяжское».

Прокурор Приморского обратился в суд с исковым заявлением к компании. Требования надзорного органа удовлетворены, компенсацию пострадавшей выплатили.

Артемий Чулков