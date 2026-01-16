В Татарстане за год число новых компаний с иностранным участием снизилось на 34%

В 2025 году в Татарстане зарегистрировали 67 новых компаний с иностранным участием, тогда как годом ранее их было 102. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства. Таким образом, показатель сократился на 34%.

По словам госпожи Минуллиной, появлению новых иностранных компаний в республике способствует активная международная деятельность Татарстана, в том числе проведение в Казани крупных форумов.

Отдельное внимание в республике уделяется сотрудничеству с Китаем. В 2025 году в Казани в рамках форума «Ростки» был открыт центр содействия инвестициям из КНР, который должен упростить взаимодействие китайских инвесторов с регионом.

Анна Кайдалова