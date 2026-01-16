Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция нагрянула в хостел для мигрантов после рейда на Апраксином дворе

После проверки документов иностранных граждан на территории Апраксина двора полиция посетила хостел, обустроенный на рынке. Правоохранители изучили паспорта 112 мигрантов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Увидев сотрудников ведомства, иностранцы поддались панике. Часть жителей хостела попыталась скрыться по черной лестнице. Другие нелегалы решили спрятаться за вещами на вешалке.

Всех мигрантов проверили и дактилоскопировали. У 23 человек нашли нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о выдворении мигрантов за пределы России.

Татьяна Титаева

