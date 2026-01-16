Жителя Приморья приговорили к шести годам колонии за похищение участника СВО

Дальнегорский районный суд признал 21-летнего местного жителя виновным в похищении участника специальной военной операции (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура Приморья.

Следствие установило, что в апреле прошлого года в Дальнегорске фигурантами уголовного дела был похищен мужчина, принимавший участие в СВО. Поводом послужил его долг перед одним из обвиняемых. Потерпевшего привезли в гараж, где насильно удерживали и избивали. Позже мужчину перевезли в квартиру, где также насильно удерживали. Только после того, как участнику СВО удалось каким-то образом сообщить в полицию о своем местонахождении, сотрудники правоохранительных органов его освободили.

«Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство в связи с заключением ими контрактов, предусматривающих участие в специальной военной операции»,— уточнили в надзорном ведомстве.

По данным местного Telegram-канала Administration_Dalnegorsk, в похищении участника СВО принимали участие пять человек, четыре из которых подписали контракты с Минобороны на участие в спецоперации. Двое из них уже погибли, а один пропал без вести.

Алексей Чернышев, Владивосток