Организатора хищения нефти в Пермском округе приговорили к реальному лишению свободы

Пермский районный суд признал трех жителей Прикамья виновными в хищении нефтепродуктов и приговорил к различным срокам наказания. Ранее деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили трех человек, которые самовольно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Пермского округа Пермского края и похитили нефть в особо крупном размере. Следователями отдела МВД России «Пермский» на основании материалов УФСБ были возбуждены и расследованы уголовные дела.

Суд назначил организатору преступления наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. руб. Один из участников преступной группы приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 250 тыс. руб., другому участнику группы назначено наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн руб.