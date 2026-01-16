В Алтайском крае задержаны воры, укравшие сто плиток шоколада

Полиция Алтайского края раскрыла кражу сладостей из продуктового магазина города Яровое. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации правоохранителей, в полицейский участок с заявлением о краже шоколада обратился менеджер по безопасности продуктового магазина. По записям с видеокамер в торговом зале полиция установила подозреваемых и задержала их. Под следствием оказались 30-летняя местная жительница, имеющая восемь судимостей за кражи, и ее 41-летний приятель.

Расследование установило, что в магазине рецидивистка поручила своему спутнику наблюдать за обстановкой, а сама сгребла с прилавка в пакет примерно 100 шоколадных плиток и батончиков и ушла, не оплатив товар. Сладости сообщники распродали случайным прохожим.

Илья Николаев