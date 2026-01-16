Пассажиры увязли в очередях

В Подмосковье создали штаб для решения проблемы огромных очередей на автобусных остановках. Как рассказали “Ъ FM” местные жители, уже несколько дней в районе Химок и Видного люди по часу не могут уехать из своих микрорайонов. В локальных чатах пользователи также жалуются на организацию движения в поселке Лопатино и ЖК «Лесное». Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последствия обильного снегопада не устранены до сих пор. На дорогах — снежная каша, а на тротуарах — непролазные сугробы, рассказали собеседники “Ъ FM”. В некоторых районах Подмосковья людям порой приходится толпой выталкивать застрявший автобус, чтобы уехать на работу. А к самим остановкам невозможно подойти из-за льда и снега. По словам жителя Химок Антона, там же образуются часовые километровые очереди в ожидании автобуса: «С утра и вечером на остановках огромное количество людей. Все пытаются попасть по своим делам, но автобус очень маленький. Когда сидячие места оказываются заняты, другие пассажиры просто проталкивают друг друга в салон. Складывается ощущение, будто мы в каком-то апокалипсисе, и такое у нас каждый день».

По словам жителей Подмосковья, из-за снега к некоторым домам не могут подъехать даже службы скорой помощи и МЧС. По той же причине пешеходам приходится ходить по проезжей части. Министерством транспорта Московской области создан специальный штаб, который выявляет проблемные участки и направляет туда снегоуборочную технику. Также запущены дополнительные автобусы. Но пока принятые меры не помогают, рассказал житель города Видное Алексей Кузьменков: «Основная причина образования очередей — недостаточная регулярность движения автобусов и высокий пассажиропоток. В отдельных случаях на остановках собираются от 20 до 40 человек и более, особенно когда рейсы задерживаются. Пробки и задержки общественного транспорта связаны с общей загруженностью уличной дорожной сети. Дополнительное влияние сейчас оказывают погодные условия, в частности, снег, гололед, а также не всегда своевременная очистка дорог и подъезда к остановкам».

Возросло и количество припаркованных машин, которые мешают проезду автобусов, сообщали власти. По словам жительницы Подмосковья Анны Ивановой, проблематично не только выехать из области, но и вернуться обратно: «В сторону дома общественный транспорт задерживается, не приезжает вовремя. Сама не раз сталкивалась с ситуацией, когда за час приехал один автобус, туда набились люди. Затем снова прошло немало времени, прежде чем приехал следующий.

В час пик несоблюдение расписания приводит к тому, что пассажиры вынуждены час-два стоять на морозе».

Количество техники рассчитывали по многолетним нормам, но в этот раз выпало аномально много снега. На решение проблем потребуется еще несколько дней, считает заместитель директора организации Объединенного научно-методического центра Вячеслав Максимычев. Он напомнил, что похожая ситуация была пять лет назад: «Большое количество людей, которые раньше на своих автомобилях ездили на работу, пересели на общественный транспорт из-за проблем с парковкой. Так что число пассажиров возросло в два-три раза. Автобусы у нас тоже не полноприводные, соответственно, они просто не успевали перевозить народ. И ситуация с пробками пока сохраняется, может, еще день-два она останется сложной. Я думаю, до начала следующей недели коммунальные службы справятся с этим делом, и вопрос будет закрыт».

Местные жители активно пишут коллективные жалобы в прокуратуру и другие инстанции. Между тем в Госдуме на них отреагировали нестандартно. Там заявили, что россиянам стоит не упрекать управляющие компании, а самим заняться уборкой снега, пишут СМИ.

Ангелина Зотина