В Рыбинске на продажу выставили «Мариинскую женскую гимназию»

В Рыбинске в рамках реализации плана приватизации на продажу выставлен объект культурного наследия регионального значения «Мариинская женская гимназия», 1830-е гг. Торги объявлены на площадке «ГИС Торги».

Фото: ГИС Торги

Историческое здание находится на улице Ломоносова, 14, в историческом центре города и в шаговой доступности от главных достопримечательностей. Общая площадь административного здания составляет 3,5 тыс. кв.м, его продают вместе с земельным участком. Начальная цена лота определена в 66,1 млн руб.

Объект культурного наследия власти продают с 2024 года: позади четыре несостоявшихся торгов из-за отсутствия заявок. Пятый аукцион состоится 22 января.

Алла Чижова