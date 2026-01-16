Жители Челябинской области поставили на учет почти 11 тыс. частных домов

За 2025 год на государственный кадастровый учет в Челябинской области было поставлено 10,9 тыс. частных домов. Это на 24% больше показателя 2024-го, сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Увеличилась и общая площадь зарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства. Если в 2024 году показатель находился на уровне 1,2 млн кв. м, то в 2025-ом он вырос до 1,5 млн кв. м (+26%). Уже несколько лет подряд самыми «продуктивными» муниципалитетами по строительству объектов ИЖС являются Сосновский и Красноармейский районы.

Виталина Ярховска