Суд вынес нижегородцу приговор за гибель пассажира в ДТП в 2020 году

В Городецком городском суде вынесли приговор Никите Куницкому, который по неосторожности стал виновником ДТП. В мае 2020 года он совершал обгон на автомобиле со скоростью не менее 140 км/ч. Находясь на встречной полосе движения, автомобиль 18-летнего водителя занесло, он выехал на обочину, съехал в кювет и врезался в деревья.

В результате ДТП от полученных травм умер находившийся в салоне автомобиля 17-летний Данил Хмелев. Родители погибшего несколько лет не могли добиться расследования этого ДТП. Они полагали, что в этом была замешана связь родных Никиты Куницкого с бывшим прокурором Заволжья. Спустя пять с половиной лет после смертельной аварии уголовное дело все же было рассмотрено.

Прокуратура запрашивала для виновного водителя наказание в четыре года колонии-поселения. Суд назначил Никите Куницкому три года заключения в колонии общего режима, его арестовали в зале суда. Также виновнику ДТП запретили управлять транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев, сообщили в суде.

Иван Сергеев