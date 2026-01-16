Спикер парламента Прикамья вошел в топ-15 годового медиарейтинга

По итогам 2025 года председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих занял 13-е место в общероссийском рейтинге глав законодательных органов регионов РФ. Как следует из рейтинга, составленного исследовательской компанией в области СМИ «Медиалогия», за год спикер краевого парламента улучшил позицию на три строчки и достиг индекса 41 914,3. В Приволжском федеральном округе он сохраняет четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Заксобрание Пермского края Фото: Заксобрание Пермского края

Всего в рейтинге упоминается 89 спикеров региональных парламентов России. Первое место по итогам минувшего года занял спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов, второе — Александр Бельский (Санкт-Петербург), третье — Игорь Брынцалов (Московская область).

Рейтинг построен на основе анализа упоминаний в более чем 108 тысячах российских СМИ, включая телевидение, радио, печатные и интернет-издания.