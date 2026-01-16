Прокуратура отказала в положительном заключении на проект генплана Ульяновска

Прокуратура Ульяновской области, проанализировав проекты нового генплана и правил землепользования и застройки Ульяновска отказала региональному министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития в положительном заключении по представленным документам. Это следует из ответа облпрокуратуры, направленного в четверг одной из активисток инициативной группы защитников Шолмовского озера на ее запрос, поданный в надзорное ведомство через депутата Госдумы Алексея Куринного.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В ответе отмечается, что «по результатам изучения проектов прокуратурой области установлены противоречия их положений действующему законодательству». «В этой связи в адрес министра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области направлено отрицательное заключение на вышеуказанные проекты»,— отмечает надзорное ведомство. Какие конкретно нарушения выявлены прокуратурой, в ответе не указывается.

В то же время облпрокуратура сообщает заявителю, что нарушения по процедуре общественных обсуждений, на которые указывала активистка, в ходе проверки не были обнаружены.

Проекты нового генплана Ульяновска и правил землепользования и застройки были (которые по неизвестным причинам именовались как проекты изменений в действующие генплан и ПЗЗ) подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО) по госконтракту стоимостью 34 млн руб. Общественные обсуждения проектов прошли в сентябре минувшего года. 6 октября 2025 года мэрия известила, что ульяновцы «поддержали проекты». Между тем у архитекторов, юристов, депутатов и общественных активистов по проектам ГП и ПЗЗ изначально было большое количество претензий. Чиновники регионального правительства на претензии не реагировали. С жалобами на нарушения законодательства при проведении общественных обсуждений проектов ГП и ПЗЗ граждане обращались в прокуратуру Ульяновской области и в Генпрокуратуру. В октябре на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты регионального заксобрания также раскритиковали итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. Депутаты также заявили, что многочисленные их замечания так и не были учтены в итоговых проектах генплана и ПЗЗ. С заявлением о недопустимости принятия проекта генплана в предложенном виде выступил обком КПРФ, призвавший органы власти «приостановить процесс стремительного принятия основных градостроительных документов» и организовать полноценные публичные слушания.

Сергей Титов, Ульяновск