В Ново-Савиновском районе Казани откроют центр кикбоксинга

В этом году в Казани в Ново-Савиновском районе на улице Голубятникова откроется центр кикбоксинга, который разместят в пустующем здании рядом с лицеем № 170. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы. В них задействованы около 30 специалистов, выполняются электромонтаж, подведение систем водоснабжения и канализации, а также установка временного отопления. Общий объем работ выполнен на 45%, завершить капитальный ремонт планируется к 1 июня.

Новый центр сможет ежедневно принимать до 180 детей и подростков. Занятия будут организованы для детей от 12 лет, для младшего возраста предусмотрена общая физическая подготовка с элементами ударной техники. В перспективе планируется открытие секций тхэквондо, джиу-джитсу и карате.

Анна Кайдалова