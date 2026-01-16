В Саратове из-за морозов отменили субботнюю ярмарку

В Саратове из-за сильных морозов отменили традиционную субботнюю ярмарку на Театральной площади. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, указав на неблагоприятные погодные условия, прогнозируемые на 17 января.

Организаторы не уточнили точную дату возобновления ярмарки, но пообещали сообщить об этом дополнительно. В то же время местным жителям рекомендовано приобретать продукцию у производителей на рынке в Юбилейном.

Работа рынка в Юбилейном предусмотрена в будни с 8 до 17 часов, а в выходные — с 7 до 16. Понедельник является выходным днем для данного рынка.

Согласно данным синоптиков, в регионе ожидается резкое похолодание, что стало причиной отмены массового мероприятия. Мероприятие не проводилось ранее в условиях подобной погоды.

Никита Маркелов