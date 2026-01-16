Первые в 2026 году гранты президентского фонда получат 55 нижегородских НКО

По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году из Нижегородской области победителями стали 55 некоммерческих организаций (НКО). Регион вошел в число лидеров по числу одобренных заявок вместе с Санкт-Петербургом и Челябинской областью, сообщается на сайте фонда.

Не получили поддержку 114 нижегородских проектов.

Размер грантов по одобренным заявкам варьируется от 0,6 до 11,9 млн руб. Самый крупный грант получит Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «Служение» — на развитие Приволжской сети ресурсных центров социально ориентированных НКО. Общая сумма расходов на проект — почти 16 млн руб.

Автономная некоммерческая организация продвижения молодежных инициатив «Вектор полета» получит почти 10 млн руб. на проект «Территория коммуникаций». Цель проекта — обучить студентов из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга, Калининграда, Томска, Екатеринбурга, Оренбурга, Йошкар-Олы, Ульяновска, Уфы, Заводоуковска эффективному и экологичному взаимодействию в обществе. Показать, как результаты такого взаимодействия могут повлиять на их жизнь в долгосрочной перспективе. Общая стоимость проекта — 25,3 млн руб.

Федерации скалолазания Нижегородской области выделят 8,2 млн руб. на проект по адаптивному скалолазанию. Общая сумма расходов на него составит почти 13,6 млн руб.

Галина Шамберина