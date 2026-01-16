Пермь попала в десятку рейтинга креативного потенциала российских городов, составленного учеными ВШЭ

В НИУ ВШЭ — Пермь составили рейтинг креативного потенциала российских городов на основе «звездного подхода», сообщает пресс-служба вуза. Согласно проведенному анализу Пермь заняла девятое место в списке креативных городов России. Ключевыми индустриями в Перми, по мнению исследователей, являются гастрономия и кино.

Как пояснили в вузе, традиционные рейтинги составляются на основе статистики по выручке или численности занятых в креативных индустриях. «Исследователи пермского кампуса использовали “звездный подход”: он фокусируется на индивидуальных достижениях — победах и участии представителей креативных индустрий в престижных национальных и международных премиях. За каждое достижение начисляются баллы (международная премия — 3 балла, национальная — 1), которые затем агрегируют по городам»,— пояснили в вузе. На основе анализа около 500 записей о лауреатах за 2024 год был сформирован топ-10 креативных городов России. На первом месте рейтинга оказалась Москва, получившая 204 балла, на втором Санкт-Петербург (60 баллов), на третьем Екатеринбург (24 балла). Заметим, что, по подсчетам экспертов ВШЭ, Пермь набрала всего 7 баллов.

Напомним, в 2024 году Прикамье вошло в число регионов, внедряющих стандарт развития креативных индустрий совместно с Агентством стратегических инициатив. Была создана специальная рабочая группа для проведения единой политики поддержки креативного бизнеса. Креативная экономика была определена одним из шести приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.