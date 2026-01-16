В Уфе два дня подряд фиксировалось повышенное загрязнение воздуха

13 и 14 января в Уфе четыре раза фиксировалась повышенная концентрация вредных веществ. В первый день пробы показали отклонение от предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ возле парка имени Калинина и Городского дворца культуры: содержание ксилолов превысило норму в 1,6 раза, а изопропилбензола (кумола) в 4,5 раза, что характеризуется как высокий уровень загрязнения. Кроме того, пост наблюдения на улице Ульяновых, 57 обнаружил превышение ПДК кумола в 1,4 раза.

14 января содержание кумола в Черниковке превысило норму в 3,6 раза (повышенный уровень загрязнения).

В ближайшие сутки ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ, отмечает Башгидромет.

Идэль Гумеров