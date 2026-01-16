«Вкусвилл» открыл первое придорожное кафе

Сеть «Вкусвилл» запустила новый проект «Вкусвилл в пути» — это придорожные кафе с минимаркетами. Об этом Forbes сообщил представитель ретейла. Первое такое кафе открыли в конце ноября на 35-м км Минского шоссе.

В павильоне площадью около 35 кв. м продают завтраки, готовые блюда, кофе, чай, прохладительные напитки и соки. Их выдают покупателям из автоокна. В минимаркете представлен обычный ассортимент магазина. В нем автомобилисты смогут купить как снеки, так и бытовые мелочи «в дорогу».

Представители «Вкусвилла» сообщили, что за год планируют открыть до 20 аналогичных кафе разных форматов — строения площадью от 30 до 50 кв. м, фудтраки, павильоны. Опрошенные Forbes эксперты считают, что инвестиции в проект за год могут составить от 200 млн до 400 млн руб.

«Вкусвилл» начал тестировать формат автокафе летом 2024 года. Сеть магазинов совместно с партнером Coffee Machine запустила пилотный проект кофеен для автомобилистов «Бодрю». Его закрыли спустя год.